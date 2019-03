Les Mystères de l'amour : Les étonnantes confidences de Patrick Puydebat...

Ce samedi 16 mars 2019 restera une date gravée à jamais dans les esprits de l'équipe des Mystères de l'amour. Le 500e épisode est diffusé sur TMC aujourd'hui. Et la série cartonne toujours autant, vingt-sept ans après la première diffusion de la série d'origine, Hélène et les garçons.

C'est en 1992 que les téléspectateurs de TF1 découvrent le premier épisode. La série raconte les histoires amoureuses d'un groupe d'étudiants et devient vite culte. Pas moins de 8 millions de téléspectateurs suivent les aventures d'Hélène (interprétée par Hélène Rollès), Cri Cri d'amour (Sébastien Rock) ou Laly (Laly Meignan). Patrick Puydebat a aussi connu une ascension fulgurante grâce à son rôle de Nicolas. Et il se souvient comme si c'était hier de son casting un peu particulier.

"Le jour du casting, je sortais d'une Rave party. Ils m'ont dit : 'On aimerait bien vous revoir, mais vous ne voudriez pas vous laver les cheveux ?'", admet l'acteur âgé de 47 ans au Parisien. Il décroche fort heureusement le rôle et voit ainsi, comme les autres acteurs, son visage faire la Une de nombreux magazines et une foule en délire lui réclamer un autographe. "C'était les Beatles d'un seul coup", explique le compagnon de Caroline.

Afin de renouveler le programme, le producteur Jean-Luc Azoulay créé Le Miracle de l'amour (1995-1996), puis Les Vacances de l'amour (1996-2007). "C'était une grande colonie, ça nous a soudés, cette alchimie est la recette du succès", assure Laure Guibert (Bénédicte dans la série).

C'est après qu'est né Les Mystères de l'amour, en 2001. La série s'arrête en 2007 pour mieux revenir sur TMC quatre ans plus tard.

Le 500e épisode est à retrouver à partir de 19h50, sur TMC.