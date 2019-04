Les Mystères de l'amour – Tony Mazari condamné : Il sort du silence

Vendredi 5 avril 2019, l'acteur des Mystères de l'amour Tony Mazari a été condamné pour exhibition sexuelle par le tribunal correctionnel de Versailles. L'homme, âgé de 30 ans, a écopé de deux mois de prison avec sursis et d'une "interdiction d'exercer une profession ou une activité en lien avec des mineurs". Mercredi 10 avril 2019, le principal intéressé et sorti du silence sur Instagram.

L'interprète d'Hugo a nié les faits qui lui sont reprochés et a annoncé qu'il avait fait appel. "Comme vous le savez probablement, j'ai été accusé et condamné par le tribunal correctionnel de Versailles pour des faits que je n'ai jamais commis. J'ai fait appel à cette décision et j'espère que la vérité sera faite et que mon honneur sera rétabli. Je voudrais vous remercier pour votre soutien. J'y suis très sensible et il m'aide à supporter cette dure épreuve", a-t-il écrit sur Instagram.