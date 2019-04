Les Mystères de l'amour, Tony Mazari viré : un ex de Secret Story en renfort

Une figure emblématique de la télé-réalité débarque dans Les Mystères de l'amour ! D'après les informations de Télé Star, la production a fait appel à un ancien candidat bien connu des fidèles de Secret Story pour expliquer le départ précipité d'Hugo, personnage interprété par Tony Mazari.

Il s'agit de... Benoît Dubois, le grand gagnant de Secret Story 4 par la suite devenu animateur sur NRJ12 puis chroniqueur de TPMP ! Ouvert à tous avec Benjamin Castaldi (C8). Comme l'indiquent nos confrères, l'ancien acolyte de Capucine Anav a débuté les tournages de la célèbre série de TMC hier, mercredi 17 avril 2019. Il interprétera dans les prochaines semaines le rôle de Victor, un cousin d'Hugo. Le personnage de Benoît Dubois sera en charge d'expliquer le départ de son cousin, révélant que ce dernier est reparti vivre auprès de sa mère.

L'arrivée de Benoît Dubois a été imaginée à la dernière minute. Il faut dire que l'ancien coiffeur a été recruté après l'éviction soudaine de Tony Mazari. Rappelons que le 5 avril dernier, le comédien de 30 ans a été condamné par le tribunal correctionnel de Versailles à deux mois de prison avec sursis pour exhibition sexuelle devant deux collégiennes de 12 ans. Face à cette décision de justice, la production des Mystères de l'amour avait viré Tony Mazari du spin-off d'Hélène et les garçons.

Benoît Dubois a été recruté dans le but précis de mettre au clair les raisons de la disparition d'Hugo et ne serait pour l'heure qu'un guest. Toutefois, toujours d'après les informations de nos confères, la production n'écarte pas la possibilité d'une évolution vers un rôle plus récurrent.