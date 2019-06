Les Obama en vacances dans le Gard : leur location de luxe à prix d'or

Les Obama ont fait bon voyage. Barack Obama, sa femme Michelle et leurs deux filles, Malia et Sasha sont bien arrivés à l'aéroport d'Avignon, dans le sud de la France, dans la soirée du vendredi 14 juin 2019. L'ancien président des États-Unis et sa famille ont prévu de profiter d'une semaine de repos dans une petite commune de moins de 20 000 habitants.

Selon les informations de Midi Libre, les Obama séjournent dans une superbe résidence luxueuse de Villeneuve-lès-Avignon, à plus de 55 000 euros la semaine. Sept chambres, un court de tennis, une salle de sport, piscine... Cette maison de maître datant du XVIIIe siècle est au coeur d'un verger de poiriers et d'une orangeraie. Elle appartiendrait à une famille américaine et est naturellement louée avec les services de deux chefs, serveurs et du personnel de ménage.

Encore faut-il que les Obama fassent prudemment le trajet entre l'aéroport d'Avignon et leur superbe demeure de vacances. Sur des images publiées par Midi Libre, on peut apercevoir l'impressionnant dispositif de sécurité déployé afin d'escorter l'ancien président, son épouse et ses filles. Motards, voitures de police, véhicules banalisés : rien n'a été laissé au hasard pour leur sécurité.