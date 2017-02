Les Petits Mouchoirs : "En 2018, je retrouverai la bande pour tourner la suite"

La dernière fois que l'on a entendu parler des Petits Mouchoirs, c'est lorsque son réalisateur Guillaume Canet, en pleine promotion intensive pour Rock'n Roll, a fait part de ses regrets. Il a expliqué à Télérama que le film lui avait laissé un goût amer : "Parce que je m'étais senti hypocrite. Officiellement, le scénario évoquait un ami commun disparu, que nous avions tous laissé tomber. Inconsciemment, je réglais des comptes plus personnels." Ce qui ne l'empêche pas de préparer la suite de son long métrage qui avait fait 5 millions de spectateurs à sa sortie en 2010. Et c'est l'une des actrices Valérie Bonneton qui le révèle.

La star de Fais pas ci, fais pas ça a fait des confidences à Télé 7 Jours : "L'an prochain, je retrouverai la bande des Petits Mouchoirs pour tourner la suite, toujours réalisée par Guillaume Canet." Valérie Bonneton retrouvera ainsi Marion Cotillard, la bien-aimée du réalisateur (enceinte de leur deuxième enfant), Gilles Lellouche, Benoît Magimel ou encore François Cluzet.

Le héros d'Intouchables était d'ailleurs à l'époque du tournage en couple avec la comédienne et ils sont depuis séparés, chacun a refait sa vie. "La réalité a dépassé la fiction, on s'est séparés quelques jours après la sortie du film, avait confié Valérie Bonneton à Nous deux en 2016. Une rupture qui s'est faite du mieux possible pour les parents de Joseph et Marguerite (16 ans et 11 ans aujourd'hui). On a bien fait les choses." Ce qui permet de penser que leurs retrouvailles sur le plateau se feront dans un état d'esprit serein et amical.

Retrouvez l'intégralité de l'interview dans le magazine Télé 7 Jours du 25 février