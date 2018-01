Les Poetic Lover de retour, 21 ans après leur tube "Prenons notre temps"

En 1997, alors que les groupes Alliage, 2Be3 et G-Squad étaient à l'apogée de leur succès, un nouveau boys band faisait son apparition sur la scène française. Révélés dans Graine de stars, émissions dont ils étaient à l'époque sortis vainqueurs, les Poetic Lover s'étaient dévoilés avec leur tube Prenons notre temps. S'en sont suivis plusieurs autres titres tels que Qu'il en soit ainsi, Fier d'avoir ton love, tous extraits de l'album Amants poétiques, certifié disque de platine. S'en est suivi en 2000 un second album, Conquête, qui n'avait malheureusement par rencontré le succès escompté.

Plus de deux décennies après ses débuts, le groupe composé de Carry Kani, Jay Kani, Dré et Little T a toutefois créé la surprise en révélant qu'il se reformait. Le 12 janvier 2018, la grande annonce a été faite sur Facebook. "Ça y'est c'est officiel... Après une très sérieuse discussion autour d'un super repas japonais la décision a été prise. Les 4 fantastiques que sont Rud, Jay, Dre & Rod vous annonceront bientôt dans un direct live le retour officiel des Poetic Lover. Partagez la page ainsi que la bonne nouvelle .... #finderécré #Backinbusiness #TheFrenchBeatles", a-t-il été écrit.