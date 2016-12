Les Princes de l'amour 4 : Adrien et Elsa officialisent leur couple !

Les candidats des Princes de l'amour sont a-mou-reux ! Alors que dans la célèbre télé-réalité diffusée actuellement sur W9, leur relation a été pour le moins houleuse, depuis la fin du tournage le duo s'est finalement donné une chance.

Mardi 27 décembre, c'est Elsa elle-même qui a annoncé la grande nouvelle sur son compte Instagram. Dévoilant un cliché de son chéri, ex-candidat de Garde à vous sur M6, la jeune femme a écrit : "You, you my only one, You, my number one, You, a 1 of 1."