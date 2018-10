Les Reines du shopping : Ce que la production paie aux candidates...

Les ex-candidates des Reines du shopping sur M6 prennent un plaisir certain à raconter les coulisses de leur passage dans l'émission présentée par Cristina Cordula.

Ce 10 octobre 2018, c'est Barbara Mermoz, une candidate récemment passée dans l'émission (sans remporter le concours sur le thème "Originale avec un pull" !) qui a décidé de raconter son aventure sur son blog personnel... et d'expliquer au passage le montant défrayé par la production.

Barbara a confirmé d'entrée de jeu que la production de l'émission mode prenait évidemment en charge "les frais de déplacement et d'hébergement" des participantes, il faut dire que celles-ci viennent des quatre coins de la France pour participer au tournage qui s'étale sur plusieurs jours. Il faut donc loger tout le monde !

En outre, avant de commencer à tourner les épisodes, chaque candidate doit passer "un entretien avec un psychologue" (un entretien téléphonique dans le cas de Barbara), puis doit se rendre à la médecine du travail pour faire un examen de contrôle et recevoir un certificat médical obligatoire. Ça ne rigole pas !

En ce qui concerne le shopping en lui-même (qui s'étale sur 2h30 en comptant les plans de coupes et toutes les séquences exigées par l'équipe de tournage), toutes les candidates, qu'elles aient gagné ou non, peuvent repartir avec leur butin. Pour rappel, chacune a tout de même une enveloppe de 450 euros à sa disposition pour trouver une tenue, une paire de chaussures, un sac et des accessoires. "Ça va tellement vite que l'on a pas le temps de réfléchir", se rappelle Barbara à propos de son shopping.

Pour finir, la jeune femme n'a pas caché non plus que les candidates étaient dorlotées pendant le tournage, notamment lorsqu'elles attendent le défilé de la candidate du jour depuis un salon cosy. "Nous avons une pièce spéciale avec une nounou, un frigo rempli, un canapé et une télé", a-t-elle dévoilé.

Les Reines du shopping, c'est tous les jours à 17h20 sur M6 !