Les Reines du shopping : Cristina Cordula bouleverse les règles du jeu !

Les choses se corsent pour Les Reines du shopping sur M6 !

Cristina Cordula a décidé d'imposer de nouvelles règles avant la reprise du concours le plus fashion du PAF ce 8 janvier 2018. C'est au travers d'une vidéo récemment publiée sur les réseaux sociaux que celles-ci ont été dévoilées en avant-première...

Le shopping plus court !

À compter de ce lundi, les candidates n'auront plus trois heures pour réaliser leur shopping afin de coller au thème de la semaine... mais seulement 2h30 ! Un défi de taille pour de nombreuses concurrentes. "Je panique complet !", "Il va falloir que je me bouge un peu la nouille, là !", "Deux heures et demi ?! On s'est bien fait entuber hein !", ont commenté avec classe les premières candidates de la saison.

La mise en beauté chamboulée

Fini les passages express chez le coiffeur et l'esthéticienne après leur shopping. Désormais, les candidates des Reines du shopping auront trente minutes pour se maquiller et se coiffer elles-mêmes dans l'enceinte du showroom. Et attention, Cristina Cordula veille au grain ! "Je me suis jamais maquillée aussi vite de toute ma vie !", peut-on également entendre dans le teaser.

Les Reines du shopping, c'est du lundi au vendredi à 17h30 sur M6.