Les Reines du shopping – Edith "ronde" : "J'ai eu du mal à trouver ma taille..."

Depuis hier, lundi 5 novembre 2018, Edith, Meng, Mame, Sandrine et Camille participent aux Reines du shopping sur M6. Cette semaine, les cinq candidates qui ont toute la particularité d'être vendeuses vont devoir impressionner Cristina Cordula en respectant le thème "stylée en mixant les imprimés". Parmi elles, Edith a rencontré quelques difficultés durant son shopping...

Au cours d'une interview accordée à nos confrères de La Montagne, cette gérante de dépôt-vente a révélé avoir eu du mal à trouver des vêtements à sa taille. "J'avais envie d'aller aux Reines du shopping avec ma taille 42, mes rondeurs et mon style que j'assume, pour dire qu'on peut rester soi-même. Je lutte contre les carcans de la mode, qui veulent qu'on fasse du 34, qu'on soit blonde aux yeux bleus... Cette émission touche beaucoup de femmes, c'était un moyen d'ouvrir cette porte pour faire passer ce message", confie-t-elle.

Lors de son shopping lundi 5 novembre 2018, Edith n'a alors pas manqué d'évoquer cette lutte. "Cela a été très porteur pour moi, car je dénonce le fait que j'ai eu beaucoup de mal à trouver mes tailles dans les magasins imposés pour le tournage. Alors que dans ma petite boutique de Cunlhat [Puy-de-Dôme, NDLR], je propose du 34 au 52, voire plus !", lance-t-elle. Et de déplorer : "Dans l'émission, Cristina Cordula propose une tenue, mais c'est toujours pour des filles qui ont 18 ans et font 1,80 mètre. Des mannequins. Or des mannequins, moi dans mon travail, j'en ai une fois tous les trois, quatre ans. J'ai des 'vraies' femmes, souvent complexées."

De son côté, bien qu'elle ait été jugée hors thème, Edith a réussi son pari. "Au final, je suis contente car j'ai réussi à réaliser une tenue dans laquelle je me sens à l'aise. Je suis restée moi-même et c'est vraiment ce que je veux pour les clientes : qu'elles restent elles-mêmes, ne pas les déguiser, qu'elles se sentent bien pour affronter le monde", conclut-elle.

Rendez-vous sur M6 du lundi au vendredi dès 17h30 afin de suivre Les Reines du shopping.