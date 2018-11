Les Reines du shopping : Fraise blonde et bouclée, elle fait sensation !

Fraise, candidate des "Reines du shopping" (M6), est une vraie fan de mode. Ses tenues sont toujours tendance. Et ce n'est pas tout : la jeune femme qui tentera de relever le défi de Cristina Cordula ose également des looks capillaires on ne peut plus glamour !

Depuis lundi 12 novembre 2018, cinq nouvelles candidates s'affrontent dans Les Reines du shopping (M6). Sandy, Joséphine, Jessica, Anne et Fraise ont pour objectif de trouver le look idéal pour le thème suivant : "Composez une tenue de soirée chic avec un T-shirt blanc." Afin de relever le défi de Cristina Cordula, les jeunes femmes ont droit à une enveloppe de 400 euros à dépenser dans des boutiques imposées. Un challenge que Fraise saura certainement relever haut la main ! À lire aussi Les Reines du shopping : Ce que la production paie aux candidates... Morgane (Les Reines du Shopping) : Ses mauvais souvenirs en coulisse Fanny (Les Reines du shopping) pour la 1000e : "C'était vraiment dur pour moi" Il faut dire que la jeune femme de 28 ans est une vraie fan de mode. Sur son compte Instagram, elle se présente ainsi comme personal shopper et affiche des looks tous plus tendance et pointus les uns que les autres. Mais ce n'est pas tout : Fraise a également publié une photo d'elle bien différente de l'image que l'on voit d'elle à l'antenne. En effet, avant d'afficher son carré long lisse et noir, la candidate était coiffée d'une tout autre manière. La jolie jeune femme avait quelques mois auparavant les cheveux blond platine et bouclés. Un tout autre style que celui qu'elle arbore actuellement mais qui lui allait tout aussi bien.

Fraise n'est pas la seule candidate de la semaine à se démarquer sur les réseaux sociaux. En effet, sa rivale Jessica partage également quelques photos sur Instagram. Cette dernière fait alors sensation en dévoilant ses courbes en bikini et lingerie. Rendez-vous dès 17h25 du lundi au vendredi sur M6 afin de suivre Les Reines du shopping.

