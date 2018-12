Les Reines du shopping – Iona, ex-Miss : Ses photos en bikini dévoilées

Les Reines du shopping reviennent ce lundi 3 décembre 2018 sur M6. Cette semaine, Élodie, Vera, Chloé, Babeth et Iona devront impressionner Cristina Cordula en proposant, tout en respectant le budget de 350 euros, la tenue idéale dans le thème suivant : "Fatale pour un dîner du réveillon en amoureux". S'il y a une candidate qui semble à l'aise, c'est bien Iona...

En effet, cette étudiante en langues de 21 ans est prête à relever le défi. Il faut dire qu'elle semble d'ores et déjà emballée par le thème de la semaine. Habituée aux looks chic et sexy, Iona n'aura pas de mal à trouver les pièces qu'il faut lors de ses essayages. Cette détermination et cette confiance en elle lui vient certainement de son expérience lors de concours de beauté. En effet, pour information, la jolie brune a été élue 2e dauphine de Miss Loire en 2015, comme elle le dévoile sur son compte Instagram.