Les Reines du shopping – Jessica jugée "haineuse" : Elle dénonce le montage

La semaine dernière, à partir de lundi 12 novembre 2018, Sandy, Joséphine, Jessica, Anne et Fraise se sont affrontées dans Les Reines du shopping (M6). Les cinq candidates avaient devaient relever le défi imposé par Cristina Cordula, à savoir composer une tenue de soirée chic avec un T-shirt blanc. Si Fraise en a séduit plus d'une, Jessica s'est de son côté attiré les foudres des téléspectateurs... Sur Instagram, elle s'explique.

À l'antenne, la jeune femme s'est montrée sûre d'elle et n'a pas hésité à tacler ses rivales. Un comportement qui n'a pas plu à tout le monde. Qualifiée de "rageuse", "haineuse" et "mauvaise", Jessica a riposté. "Malheureusement les montages sont faits pour justement vous faire croire qu'il y a de la jalousie et de l'envie entre certaines candidates, ce qui est loin d'être le cas. S'il n'y en avait pas, l'émission serait moins regardée, déplore-t-elle. On a toutes un style différent et c'est pour cela qu'ils nous choisissent au casting ! On s'entend toutes très bien, malgré ce que vous avez pu voir."

En plus de dénoncer le montage des Reines du shopping, Jessica regrette ne pas avoir pu trouver la tenue de ses rêves dans les boutiques imposées. "Je mets toutes les filles au défi de trouver une tenue dans des boutiques où il n'y a que des tailles 50 à 60 quand tu fais du 42. Le pantalon était la seule pièce qui se démarquait de tout ce que j'avais vu et qui faisait soirée. J'ai cherché un smoking dans chaque boutique mais rien. J'ai essayé des jupes alors que je n'en porte quasiment jamais. Mais bon, ce sont les règles du jeu", poursuit-elle.

Alors que Jessica était attaquée par les internautes, Sandy, également au casting de cette semaine, a tenu à la défendre. "Sachez que ce sont les journalistes qui nous guident pour dire les choses, c'est très rare que cela vienne de nous. Nous avons été une superbe équipe, on s'est toutes bien entendues et nous sommes même restées en contact, on a juste voulu jouer le jeu et c'était très drôle", lance-t-elle.