Les Reines du shopping – Jessica sensuelle en lingerie : "J'assume mes formes"

Nouvelle semaine et nouveau thème dans Les Reines du shopping (M6) ce lundi 12 novembre. Sandy, Joséphine, Jessica, Anne et Fraise vont tenter de relever le défi de Cristina Cordula. Les cinq candidates ont ainsi 400 euros de budget pour trouver la tenue idéale pour composer une "tenue de soirée chic avec un T-shirt blanc". Un challenge que Jessica est prête à relever. Il faut dire que la jeune femme n'a pas froid aux yeux et, sur les réseaux sociaux, elle le prouve chaque jour...

Cette responsable en prêt-à-porter partage ainsi quelques photos de son quotidien sur Instagram. Parmi ces clichés, la jeune femme de 37 ans se dévoile en maxi décolleté et même en bikini. Jessica, qui se qualifie en biographie de son compte de "curvy fashionista" ("modeuse avec des formes", en français), affiche ainsi ses rondeurs avec fierté. Et le moins que l'on puisse dire, c'est qu'elle est sublime ! "Oui je suis curvy ["toute en courbes" en français, NDLR] et je l'assume totalement !", écrit-elle en légende d'une photo en bikini.

D'ailleurs, Jessica a charmé bon nombre de ses followers sur le réseau social. "Tu es une bombe", "Une vraie beauté naturelle", "Je trouve que tu dégages beaucoup de charme et de sensualité", "Magnifique", "Tu es une femme fatale comme ça", peut-on lire. Reste à savoir si la jeune femme saura impressionner ses rivales lors de son shopping.