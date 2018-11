Les Reines du shopping : Les candidates soumises à un test médical

Participer aux Reines du shopping (M6) peut s'avérer très sportif. Pour rappel, chaque candidate doit dans un temps imparti et avec un budget limité trouver la tenue parfaite qui correspond au thème de la semaine. Il peut donc arriver que certaines participantes courent dans les rues de Paris pour respecter le chronomètre. Pour se protéger, la production a donc pris des mesures comme l'avait dévoilé Barbara qui avait participé à une spéciale influenceuses en octobre dernier.

La prod' demande en effet aux jeunes femmes de se rendre chez le médecin afin d'obtenir un certificat médical de non-contre-indication. Une fois le fameux document en poche, elles peuvent débuter leur folle aventure et tenter de séduire Cristina Cordula.

À noter qu'avoir un certificat médical n'est pas la seule obligation. Toutes doivent également répondre aux questions d'une psychologue. Pour le recrutement, la production reçoit les candidates qui se sont inscrites via l'application 6Play. Et elle tente de prendre des profils et des styles vestimentaires différents afin de pimenter l'aventure.

Un tournage dure une journée entière et chaque participante s'organise comme elle le souhaite pour respecter le temps imposé. Le chronomètre est bien entendu stoppé lors des interventions techniques comme les changements de micro.