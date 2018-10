Les Reines du shopping : Les nouvelles règles qui vont pimenter le jeu

Les Reines du shopping (M6) se renouvelle une fois de plus. Après avoir ajouté les enveloppes bonus/malus et l'obligation pour les candidates de se maquiller et coiffer elle-même, la production a choisi de pimenter un peu plus l'émission avec deux nouvelles règles.

Comme le dévoilent nos confrères de Purebreak en exclusivité, les jeunes femmes en compétition peuvent désormais être accompagnées d'un proche afin de recevoir un petit coup de pouce. Ce dernier peut en effet conseiller la candidate sur les pièces à ne pas louper. Mais c'est également pour "ajouter un côté plus humain à l'émission et permettre aux téléspectateurs de se sentir plus proches (ou de détester un peu plus) la participante", précise le site.

La "pièce à shopper" est l'autre grande nouveauté des Reines du shopping. Au préalable, la production choisit dans une boutique un accessoire ou vêtement précis qui correspond au thème de la semaine, en accord avec l'animatrice Cristina Cordula bien entendu. Et la candidate doit deviner la pièce dont il s'agit et la choisir. Si elle vise juste, la prod' la leur offre au moment du passage en caisse, ce qui lui permettra de faire des économies et de disposer de davantage d'argent pour trouver d'autres articles.

Les nouveaux tournages étant actuellement en cours, la venue d'un proche et la "pièce à shopper" ne devraient apparaître à l'écran que dans les semaines ou mois à venir.

A noter que Cristina Cordula animera une nouvelle quotidienne sur M6 comme l'a dévoilé Ici Paris. Dans Fashion Auction, des vêtements de luxe seront mis aux enchères. "Les téléspectateurs pourront enchérir en direct. Un expert fixera une estimation secrète pour corser le jeu" écrivent nos confrères.