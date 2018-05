Les Reines du shopping – Lina nue dans son bain : Elle se dévoile hot !

Dans Les Reines du shopping (M6), Chloé, Lina, Romane, Khlo et Nicole ont, depuis lundi 14 mai 2018, pour mission de relever un défi de taille. Les cinq participantes à l'émission doivent proposer le look idéal dans le thème imposé par Cristina Cordula, "originale avec des rayures". Pas de stress cette semaine car toutes les candidates sont... des influenceuses, grandes fans de mode !

Après Khlo et ses photos toutes plus sexy les unes que les autres, c'est au tour de Lina de se dévoiler sur les réseaux sociaux. Ce jeune mannequin de 26 ans partage ainsi ses plus beaux looks, mais pas seulement. En effet, la jeune femme publie également quelques photos d'elle en petite tenue, dévoilant ainsi sa silhouette parfaite.

La belle d'origine suédoise et grecque s'affiche en maillot de bain décolleté, en lingerie fine ou encore... seins nus au saut du lit et complètement nue dans son bain ! Autant de clichés hot qui ont largement séduit les internautes. En commentaires, les compliments fusent pour la jolie Lina. "Tu es splendide", "Wahoo magnifique", "Comment fais-tu pour être aussi belle ?", peut-on lire.