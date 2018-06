Les Reines du shopping – Marella "méchante" ? Elle dénonce le montage !

Puis, après avoir visionné le premier épisode des Reines du shopping de la semaine, la jolie brune branchée a poursuivi : "Je ne suis pas si terrible que ça. Ça se passe plutôt bien, il y a une bonne ambiance, on est plutôt raccord par rapport à ce qu'on pense. Pourquoi vous êtes toujours obligés d'exagérer sur internet ?" Et d'évoquer ce côté "négatif" qui lui colle à la peau : "Je dis quand même des choses positives ! Oui je me plains, je suis grave sans filtre. Mais ce que j'ai dit, vous ne pensez pas au fond ? C'est juste que je le dis tout haut." Cette blogueuse également gestionnaire de patrimoine se qualifie ainsi de personne "spontanée et naturelle". "Je ne me prends pas la tête et je dis vraiment ce que je pense", explique-t-elle.

Enfin, bien qu'elle assume les propos tenus face aux caméras, Marella estime que les images ne lui rendent pas justice. "Franchement M6 sur le montage vous auriez pu me montrer d'une autre manière parce qu'il n'y a pas que ça. Je trouve qu'ils ont forcé le trait de la connasse. J'en suis une, c'est totalement assumé. Mais là sérieux c'est un petit peu forcé tout de même, il ne faut pas exagérer", déclare-t-elle.

