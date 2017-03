Les Reines du shopping : Mariama, maudite, enchaîne les déconvenues !

On ne sait pas encore si Mariama est une Reine du shopping mais ce qui est certain, c'est qu'elle peut recevoir le prix de Reine de la poisse.

Mercredi 1er mars 2017, c'était au tour de l'hôtesse d'accueil de séduire Cristina Cordula afin de surpasser ses concurrentes Carole, Thérèse, Patricia et Sheinez sur le thème "stylée avec un cardigan ou un gilet". Pour ce faire, elle avait un budget de 400 euros.

Malgré sa bonne volonté, Mariama a enchaîné les déconvenues. En plus d'avoir perdu quinze minutes sur son chrono après avoir choisi la mauvaise enveloppe mystère, la jeune femme a de nouveau perdu du temps à cause des vendeuses.

Alors qu'elle était en caisse pour payer la tenue qu'elle avait choisie dans la première boutique, la candidate des Reines du shopping (M6) a vu la vendeuse s'absenter plusieurs minutes afin de faire de la monnaie. Une mésaventure qu'elle a de nouveau vécue dans un autre magasin. Mariama n'avait donc que six petites minutes pour se faire coiffer et maquiller avant de défiler devant ses concurrentes et la compagne de Frédéric Cassin.

Heureusement, la jeune femme, qui est restée zen tout au long de son épreuve, a réussi à séduire cette dernière puisqu'elle a assuré la trouver "magnifaïk" : "Il n'y a rien qui ne va pas." Chapeau !