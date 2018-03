Les Reines du shopping : Maryline pose topless et affiche son corps de rêve !

Depuis lundi 5 mars 2018, Maryline est en compétition avec Élodie, Lamia, Claudie et Alicia dans Les Reines du shopping (M6). Les candidates de la semaine doivent relever le défi de Cristina Cordula, à savoir proposer un look dans le thème imposé "féminine en velours". En plus d'avoir fait sensation lors de son défilé en début de semaine, la jolie brune n'en finit plus de faire grimper la température sur les réseaux sociaux...

En effet, notre mannequin de 22 ans partage avec ses followers quelques clichés issus de shootings professionnels. Ainsi, elle ne manque pas une occasion d'afficher sa silhouette de rêve. Maryline a pris la pose en body doré ultra échancré, en soutien-gorge blanc en dentelle et pantalon assorti, en sous-vêtements noirs basiques dévoilant son side-boobs... et même complètement topless ! De quoi rivaliser avec Alicia qui s'est également affichée seins nus sur les réseaux sociaux.