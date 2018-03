Les Reines du shopping – Maunia hot et sensuelle : Elle se dévoile seins nus !

Sur Instagram, Maunia, passionnée de mythologie grecque, n'a pas de thème à respecter et ne rate pas une occasion d'afficher sa silhouette en bikini. En effet, lors de vacances à Miami, Istanbul, Saint-Tropez, Saint-Barthélemy, en Corse ou encore au Luxembourg, la jolie brune se dévoile toujours plus sensuelle et même topless !

Et lorsqu'elle ne prend pas la pose en bikini sexy, Maunia partage ses looks. Fan de minirobes dévoilant ses jambes longilignes, la jeune femme n'en finit plus de faire sensation ! Reste à savoir si elle réussira à séduire Cristina Cordula et ses concurrentes...

Rendez-vous du lundi au vendredi dès 17h30 sur M6 afin de suivre Les Reines du shopping.