Les Reines du shopping : Sarah topless à la plage, elle fait sensation

Cinq nouvelles candidates participent aux Reines du shopping (M6) depuis hier, lundi 26 novembre 2018. Joana, Alice, Brigitte, Aurélie et Sarah ont pour mission de proposer un look dans le thème imposé par Cristina Cordula, à savoir "scintillante pour aller danser pour le Nouvel An". Parmi les participantes de la semaine, Sarah fait déjà sensation...

La jolie brune de 28 ans a fait le chemin depuis Waterloo, en Belgique, jusqu'à Paris afin de participer aux Reines du shopping. Et il faut dire qu'à peine arrivée au showroom, Sarah s'est fait remarquer. Très énergique et directe, la jeune femme met l'ambiance ! D'ailleurs, sur les réseaux sociaux, elle fait également le buzz.

Cette prof de sport et de danse ne manque en effet pas une occasion de dévoiler sa silhouette parfaitement musclée. Sur son compte Instagram, Sarah partage quelques photos de son quotidien et notamment des clichés de vacances. Dans l'Algarve, au Sud du Portugal, au Mexique ou encore en Turquie, elle se dévoile ainsi plus sexy que jamais sur la plage. Topless ou encore en bikini coloré, la belle brune fait grimper la température.