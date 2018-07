Les Reines du shopping – Stéfania : En vacances, elle fait monter la température

Cette semaine, Cristina Cordula est de retour pour mettre cinq nouvelles jeunes femmes au défi de trouver le look parfait selon le thème "séduisante avec un short". Avec un budget de 350 euros, Narimane, Christa, Izabela, Joséphine (Miss Alsace 2017) et Stéfania devront réussir à trouver leur tenue et leurs accessoires.

Parmi ces cinq prétendantes au titre de reine de beauté, Stéfania a déjà fait son petit effet sur les réseaux sociaux. En effet, cette influenceuse mode de 28 ans s'avère être une redoutable compétitrice, d'après ses photos postées sur son compte Instagram où elle dévoile un style chic et original. Un atout sur lequel elle mise beaucoup pour atteindre la première marche du podium.

Mais c'est une photo d'elle un peu moins habillée qui a fait l'unanimité. En juin 2018, la belle s'octroyait des vacances sous le soleil de Marrakech et en a profité pour dévoiler sa plastique de rêve. Au bord de la piscine, Stéfania s'affiche dans un maillot de bain noir une-pièce ultradécolleté ! Alerte à la bombe !

Rendez-vous du lundi au vendredi dès 17h30 sur M6 afin de suivre Les Reines du shopping.