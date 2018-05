Les Reines du shopping – Tania transformée depuis le tournage : Son nouveau look

Depuis lundi 28 mai 2018, cinq nouvelles candidates s'affrontent dans Les Reines du shopping (M6). Anna, Rheanna, Aurore, Ever et Tania tentent alors de relever le défi imposé par Cristina Cordula, à savoir proposer un look dans le thème "moderne avec un chapeau pour un mariage" le tout en deux heures et demi et avec une enveloppe de 500 euros, pas un centime de plus !

Parmi les participantes, Tania semble avoir une longueur d'avance. En effet, la jeune femme de 35 ans est mannequin et "sapeuse" ! Toujours tirée à quatre épingles, elle pourrait bien être la candidate redoutable de la semaine. Sur Instagram, elle partage ainsi régulièrement ses looks tous plus tendance les uns que les autres.

Mais ce n'est pas tout : Tania dévoile également ses différentes coiffures. Si dans Les Reines du shopping elle est apparue les cheveux blonds et bouclés, sur le réseau social, elle s'est récemment affichée transformée. Coupe à la garçonne ou encore longue chevelure et frange, la candidate passe du tout au tout. Et le moins que l'on puisse dire, c'est qu'elle se dévoile à chaque fois méconnaissable !