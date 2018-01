Les Reines du shopping : Une candidate balance "ce que vous ne savez pas" !

Plus encore, cette ex-Miss raconte "ce que vous ne savez pas derrière vos écrans". "On a des journalistes constamment avec nous qui nous guident dans tout ce qu'on fait donc on n'est pas libre à 100%, lance-t-elle. De plus on est obligé d'essayer six tenues et pour les accessoires deux pièces donc oui certaines choses sont 'moches' mais avec le timing on prend sans regarder." Ainsi, elle met au défi quiconque de "faire du shopping" dans ces conditions.

Toutefois, la jeune femme garde un bon souvenir de son passage dans l'émission. Elle évoque une "aventure exceptionnelle", une "équipe formidable" et des "rencontres uniques". "Je suis ravie de cette expérience, je suis restée souriante et moi-même", conclut-elle.

