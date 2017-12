Les Reines du shopping : Une candidate choque avec son décolleté plongeant !

Hillary a marqué les esprits de ses concurrentes, dans l'émission Les Reines du shopping diffusée jeudi 14 décembre 2017, sur M6.

Avant de partir à la recherche de la tenue parfaite dans les rues de Paris, sur le thème "sexy avec une jupe en cuir, l'étudiante en histoire de 21 ans a montré quelques pièces de son dressing personnel. Et l'une d'elles a marqué les candidates : un haut noir très échancré et une jupe en cuir très fendue derrière. Chahra est restée bouche bée en la découvrant. Silvana a quant à elle souligné que le décolleté n'allait pas du tout, un avis partagé par Cristina Cordula. Et elle n'a pas eu plus de chance avec sa tenue choisie pour la compétition.

Espérons que les Miss qui participeront prochainement au programme auront plus de chance. À partir de lundi prochain, d'anciennes reines de beauté (parmi lesquelles Sabrina Belle­val, élue en 1982) relèveront le challenge. Et tous les coups serons permis. Comme on peut le découvrir dans un extrait dévoilé sur Twitter, les candidates ne seront pas tendres.