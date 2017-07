Les Reines du shopping: Une candidate fan de Kim Kardashian, ses rivales agacées

Depuis lundi 17 juillet 2017, cinq candidates des Reines du shopping (M6) tentent de relever le défi de Cristina Cordula, à savoir celui d'être sexy avec des escarpins. Afin de réussir leur mission, les participantes doivent dénicher une tenue complète dans des boutiques imposées, pour un budget de 450 euros et en trois heures maximum. Hier, mercredi 19 juillet 2017, c'est Sara qui s'est essayée à l'exercice.

Et, avant de débuter son marathon shopping, la jeune femme de 25 ans a accueilli à son domicile les caméras de M6 afin de présenter son dressing. A l'antenne, la jolie brune a confié aimer la mode depuis toute petite. Puis, Sara a révélé le nom de son icône mode, qui n'est autre que... Kim Kardashian. Et il n'en fallait pas plus pour que sa concurrente Anne, coach sportif de 62 ans, s'agace : "Ça ne sert à rien de vouloir ressembler à je ne sais qui, à je ne sais quoi..."

Tout le monde essaye de copier

Dans la foulée, Sara, vendeuse d'extensions de cheveux à Bruxelles, a précisé ses propos. "J'essaie de m'habiller un peu comme Kim Kardashian, mais avec une touche à moi. Quand on me voit, on se dit vraiment 'C'est le style de Sara'. Avant, il n'y avait pas Kim Kardashian ni Kylie Jenner (...) C'est pour ça que toutes les filles maintenant se ressemblent", a-t-elle déclaré.

Un constat partagé par Cristina Cordula : "Elle a bien résumé le phénomène. Tout le monde essaye de copier plutôt que s'inspirer et avoir sa propre identité." Seulement, si l'animatrice de M6 a donné raison à Sara sur ce point, elle n'a pas réagi au fait que Kim Kardashian soit son modèle...

Pour rappel, en février 2016, sur le plateau de Touche pas à mon poste, Cristina Cordula avait poussé un coup de gueule, estimant que l'épouse de Kanye West était un "fléau". "Tout le monde veut l'imiter, tout le monde veut être comme elle. Tout le monde veut mettre des trucs moulants de la tête aux pieds, avec un maquillage naturel comme Kim Kardashian, alors qu'elle a des paquets de maquillage sur le visage. Je trouve pas ça classe", avait alors lancé la jolie brune de 52 ans.