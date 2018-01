Les Reines du shopping : Une candidate furieuse dénonce une "émission truquée" !

Après Cristelle, une autre candidate des Reines du shopping (M6) a poussé un coup de gueule. Sabine a elle aussi participé à l'émission de Cristina Cordula la semaine du 8 janvier 2018. Elle devait, tout comme ses concurrentes, tenter d'être "élégante avec des bottines". Au fil des épisodes, cette orthoptiste de 46 ans s'est agacée du montage...

Fatiguée d'être sans cesse critiquée, Sabine a alors témoigné son mécontentement sur Twitter. "Juste une mise au point : quand la production coupe les critiques positives pour garder les critiques négatives, il est facile de passer pour la peste capricieuse de l'émission...", a-t-elle écrit.

Celle qui déplore son image de "chieuse de la semaine" l'assure : "La production te donne l'image qu'elle veut." Et, selon elle, "il faut une peste de service, ça met de l'audimat". Plus encore, Sabine avoue détester "la fille hautaine" qu'elle voit à la télévision, et ne pas se reconnaître du tout à l'antenne, elle qui est "plutôt rigolote". "C'est un rôle et on nous dit ce qu'il faut dire", poursuit-elle.

La candidate révèle même avoir été poussée à comparer une concurrente à un "gigot" et dénonce une "émission truquée". Très remontée, la jeune femme a même balancé : "Je les

emm**de la production et M6 après tout le mal qu'il font pour me dézinguer." Des propos virulents auxquels la chaîne n'a pour l'heure pas répondu. Affaire à suivre...