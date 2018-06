Les Reines du shopping : Une Miss parmi les candidates de la semaine !

Après la semaine spéciale meilleures amies, Les Reines du shopping font leur retour sur M6 dès ce lundi 18 juin 2018. Florence, Irmeline, Margaux, Zaineb et Marella doivent relever le défi imposé par Cristina Cordula et proposer un look dans le thème "branchées avec des carreaux". Parmi les candidates au casting, l'une d'entre elles est une habituée des podiums...

Florence est présentée comme chef de rang. Mais à côté de cette activité, la jeune femme de 26 ans est modèle photo... et Miss ! Comme en témoignent les différentes photos postées sur son compte Instagram, elle a en effet participé à plusieurs concours de beauté. Florence a ainsi été élue Miss Mimosa Mandelieu 2015 et a été la première dauphine de la belle Charlotte Pirroni lors de l'élection de Miss Antibes en 2014. Enfin, en 2016, la candidate des Reines du shopping a été sacrée Miss élégance Alpes-Maritimes !

Sur les réseaux sociaux, et notamment sur Instagram, Florence partage quelques photos en souvenir de son sacre. Plus encore, la jeune femme publie également des clichés issus de shooting photo durant lesquels elle a officié comme mannequin. Plus encore, elle a déjà défilé pour la marque de maillots de bain Banana Moon ou encore lors d'événements comme le Salon du mariage.