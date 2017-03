Les Soprano : Qu'est devenu Robert Iler, alias A.J., le fils de Tony ?

Robert Iler, qui avait suivi une scolarité à domicile pendant ses années Soprano, était par la suite revenu à l'écran de manière très subliminale. Apparition dans un épisode de la série Oz, petit rôle dans la comédie romantique oubliable et oubliée Séduction en mode mineur (Tadpole), figuration dans Daredevil et dans la série Dead Zone ou encore participation à deux épisodes de New York : Unité spéciale (2004) et New York : Police judiciaire (2009) : le CV reste maigrelet, seulement enrichi d'une arrestation en 2001 pour avoir extorqué 40 dollars à deux jeunes touristes brésiliens et possession de marijuana – le jeune New-Yorkais plaida coupable et écopa de trois ans de mise à l'épreuve.

Si Robert Iler s'est fait si rare, c'est qu'il s'est consacré ces dernières années à une autre spécialité : le poker. On se souvient qu'en 2005 déjà, année où il avait perdu plus de dix kilos grâce au régime Atkins, cette passion lui avait valu de se trouver là lorsque la police de Big Apple, alors en guerre contre les lieux de jeu clandestins, avait réalisé un coup de filet au Ace Point Backgammon and Chess Studio, dans l'Upper East Side. Après contrôle de leur identité, les deux amis qui se trouvaient avec lui et lui-même avaient été relâchés.

En 2011, le site de poker en ligne Pokerlistings le croisait à l'occasion du main event du WSOP (World Series of Poker), qu'il s'estimait suffisamment chevronné pour disputer, et recueillait ses confidences : passionné, Robert clamait son amour des tournois et de leur adrénaline plutôt que du jeu en ligne, confiait ne jouer que de gros événements, racontait comment il a découvert très jeune les jeux de carte, notamment auprès de sa grand-mère, et revenait sur l'incident de 2005, expliquant que la police était déjà sur place à son arrivée au club avec deux amis.