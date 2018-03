Les Trois Frères : Que devient le petit Michaël, alias Antoine du Merle ?

Comment Les 3 Frères ont marqué sa vie

"On passe évidemment plus de castings après un film comme Les 3 Frères. Ce qui ne m'a pas empêché de faire une scolarité normale. Bon, je vous avoue que de toute façon, je n'étais pas très pote avec l'école et l'école ne l'était pas avec moi non plus. Je suis allé au collège des enfants du spectacle (...). Jusqu'à présent, je travaillais comme assistant d'une directrice de casting, et je commence à avoir mes propres castings aussi.

Deux films dans lesquels j'ai tourné m'ont vraiment marqué après Les Trois Frères, grâce aux scénarios magnifiques et aux ambiances de tournage, très différentes. C'est Ponette de Jacques Doillon. L'actrice de ce film, Victoire Thivisol, est toujours comédienne, mais on ne s'est jamais revus depuis. Et puis il y a Louise (take 2) que j'ai fait en 1998 (avec Elodie Bouchez et Roschdy Zem), un film d'art et d'essai qui n'est pas resté très longtemps dans les cinémas traditionnels, mais beaucoup plus dans le Quartier Latin. C'est l'un des films dont je suis le plus fier, je suis content de me dire que j'ai apporté ma petite pierre à cet édifice."

Avoir été un enfant acteur

"Je n'ai pas de regrets d'avoir commencé aussi jeune. Mes parents m'ont toujours dit que le jour où je voudrais arrêter, j'arrêterais sur-le-champ. Mon père était traducteur d'anglais et ma mère institutrice, aucun rapport avec le milieu du spectacle. J'ai la chance d'avoir des parents ouverts, mon père d'ailleurs, lui, avait eu des parents peu ouverts et il n'a pas du tout reproduit le schéma. Ma mère est passionnée par l'art, elle va au cinéma beaucoup plus que moi ! Elle est fière que je fasse un métier artistique, plutôt que de travailler enfermé dans un bureau."