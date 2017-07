Les Tuche 3 : Découvrez le nouveau look de la famille... à l'Elysée !

Les 4,7 millions d'entrées du deuxième opus de la saga des Tuche a relancé le projet du scénario improbable de cette sacrée famille à l'Elysée, nous apprend Le Parisien. La journaliste du quotidien s'est rendu sur le tournage du troisième volet de la franchise française au budget de 11 millions d'euros qui sortira en février 2018, alors que la production vient de dévoiler la première photo officielle et de famille des Tuche.

Depuis le début du mois, l'équipe du film d'Olivier Baroux se trouve dans le château de Voisins dans les Yvelines : "Au départ, on a envisagé de tourner vraiment à l'Elysée. Mais on n'aurait eu accès au site que quelques heures par jour et avec Vigipirate, c'était assez contraignant. Donc on a trouvé ce château, où ont déjà été tournées certaines scènes de Hunger Games", raconte le réalisateur au Parisien. Il précise que, grâce aux effets spéciaux, il corrigera les détails de la façade pour que l'on croit être à l'Elysée.

Sur la photo de famille des Tuche 3, on retrouve évidemment Jean-Paul Rouve et Isabelle Nanty dans le rôle des parents, ainsi que Sarah Stern (Stéphanie), Pierre Lottin (Wilfried), Théo Fernandez (Donald) et Claire Nadeau, alias Mamie Suze. Dans ce futur volet, Jeff Tuche va devenir président suite à une succession de rebondissements. Sa devise est la suivante : "liberté, égalité, fraternituche." Et pour ceux qui s'interrogent, Jean-Paul Rouve est catégorique pour son rôle : "De temps en temps, il porte un costume. Mais sinon, il reste tel qu'il est, avec son look et son accent. C'est pour ça que je ne m'inspire d'aucun président pour le personnage."