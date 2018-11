Les Tuche : Un quatrième film en route ?

Un quatre ! Un quatre, un quatre, un quatre ! Après avoir réalisé 12 millions d'entrées avec les trois premiers opus, Les Tuche seraient bien inspirés de revenir pour continuer à conquérir la France et les salles obscures. Car rares sont les suites qui réalisent plus d'entrées à chaque nouveau chapitre... Du coup, la question d'un quatrième volet s'est déjà posée. Pour les deux intéressés, Olivier Baroux et son acteur principal Jean-Paul Rouve, "c'est trop tôt". "On va réfléchir. Si on a une bonne idée, peut-être", a bien nuancé l'interprète de Jeff Tuche, le 8 mars dernier. "Quand on va décider d'écrire le scénario, on envisage de rencontrer les fans des Tuche pour qu'ils nous donnent leur sentiment sur les films, ça va peut-être nous donner des idées mais ce n'est pas tout de suite", expliquait Olivier Baroux alors que le 3e opus sortait en salles.

Quelques mois plus tard, le 19 novembre, Jean-Paul Rouve – dont le nouveau film Lola et ses frères sort le 28 novembre – a relancé l'idée face à Yann Barthès. "Il faut qu'il y ait une bonne idée. Il faut que ça fasse rire vraiment. On ne le fera pas pour de mauvaises raisons. Jamais de la vie, je ferai ça, a expliqué l'acteur à l'animateur de Quotidien. Vous savez, quand je vais en province, que je montre le film Les Tuche... ça touche des gens qui ne vont pas souvent par an au cinéma parce que ça coûte cher. Ce sont des gens modestes. On est dans la salle, il y a des familles qui sont là, qui attendent... Et moi, l'idée de les décevoir, ça me fendrait le coeur."

De son côté, Olivier Baroux avait réagi sur une première piste pour le moins intéressante. "Pour Les Tuche 4, la barre doit être encore plus haute, avait-il déclaré en écartant la possibilité de voir Jeff et sa famille débarquer au Vatican. Il faut surprendre le public et être original, pas juste les envoyer aux sports d'hiver ou aux Baléares."