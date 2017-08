Les Twins : Les Français séduisent Jennifer Lopez et deviennent millionnaires

Après avoir conquis la France et le coeur de Beyoncé, le duo de danseurs Les Twins refait parler de lui outre-Atlantique. Les jumeaux Laurent et Larry Bourgeois, 18 ans et originaires de Sarcelles, se sont imposés dans un concours de danse produit par Jennifer Lopez. La finale était diffusée mardi 8 août sur NBC... Et le moins que l'on puisse dire, c'est que le duo à décrocher le jackpot.

Après une rude compétition entamée le 30 ami 2017, Les Twins affrontaient deux autres finalistes mardi soir devant le jury composé de Ne-Yo, du danseur professionnel Derek Hough et de Jennifer Lopez en personne. Larry et Laurent ont offert deux prestations qui ont ébloui le jury, particulièrement celle sur Scream, géniale collaboration entre Michael et Janet Jackson. Arrivés en tête au terme de la compétition, Les Twins n'ont pas seulement conquis Jennifer Lopez, ils ont également décroché un prix d'un million de dollars !!!

Cette victoire fantastique, devant plus de 8,3 millions d'Américains, n'est qu'un chapitre de plus dans le formidable parcours du duo. Finalistes en 2008 d'Incroyable Talent, Les Twins étaient invités cette année-là à rejoindre Alicia Keys sur la scène du Zénith de Paris après avoir été repérés par son entourage alors qu'ils dansaient sur les Champs-Élysées. Deux ans plus tard, l'aventure américaine se poursuit avec différentes participations à des spectacles (notamment pour le Cirque du Soleil). Ellen DeGeneres les invite sur son plateau de télévision et les jumeaux débutent leur riche collaboration avec Beyoncé en l'accompagnant sur la scène des Billboard Music Awards en 2011 puis lors de ses tournées Mrs. Carter Show et On the Run (en duo avec son époux Jay Z) en 2014.