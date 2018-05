Les Vacances des Anges 3 : Une bombe débarque et fait grimper la température !

Un joli CV pour celle qui se présente comme mannequin et influenceuse qui a réellement défrayé la chronique en s'affichant au côté du célèbre Cristiano Ronaldo ! Le numéro 7 du Real Madrid aurait en effet eu, en 2016, une aventure avec la jolie blonde. Si le footballeur reste discret sur le sujet, Elisa De Panicis s'était brièvement exprimée auprès du magazine italien Novella 2000. "Je vis ici en Espagne depuis quelques années. Des amis communs nous ont présentés, avait-elle déclaré à l'époque. S'il y a une romance entre nous ? Je ne répondrai pas parce qu'il ne me semble pas opportun de parler de moi et de Cristiano en ce moment, alors qu'il dispute l'Euro de football. Je ne veux pas tout gâcher. Cristiano est quelqu'un de spécial et d'une grande générosité, dans tous les sens du terme."

Rendez-vous dans les semaines à venir sur NRJ12 afin d'en savoir plus sur Elisa De Panicis et suivre Les Vacances des Anges 3.