Les Z'amours : Tex agacé par une candidate passée par "Super Nanny"

Dans l'émission Les Z'amours diffusée chaque fin de matinée sur France 2, il n'est pas rare que des candidats en couple nous livrent des séquences cocasses ou carrément gênantes. Samedi 22 avril, une candidate nommée Stéfany a agacé Tex en faisant une révélation personnelle...

En effet, au détour d'une question, la jeune femme a annoncé qu'elle avait participé au programme Super Nanny (TF1) il y a quelques mois. La raison ? Stéfany a bien du mal à faire confiance à son compagnon lorsqu'il s'agit de s'impliquer dans l'éducation de leurs enfants.

Inévitablement, Tex a cherché à en savoir plus sur cette participation et la jeune femme a expliqué : "Je n'ai pas de sales gosses, j'ai un sale mari, c'est pas pareil ! C'était un épisode basé sur la relation papa et enfants." Et de poursuivre : "Super Nanny m'a demandé de laisser plus de place à mon mari dans l'éducation des enfants et de lui faire confiance. J'ai dit non, ça c'est pas possible de lui faire confiance !"

Face à cette explication, Tex a aussitôt voulu faire entendre à la candidate que son comportement était peut-être l'une des sources du problème... mais en vain. "C'est pas que je veux pas, faut me donner des billes pour pouvoir changer. J'ai quatre enfants dont un gros enfant à part, le mari est compliqué pour ça ! (...) La problématique n'était pas moi, hein ! Moi j'étais parfaite avec mes enfants...", a-t-elle lâché avec aplomb.

Une sortie qui a provoqué quelques huées...

