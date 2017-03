Les Z'amours, Tournez Manège : Le créateur des deux programmes est mort

Le producteur et animateur de télévision Chuck Barris est décédé de causes naturelles ce mardi 21 mars 2017, à l'âge de 87 ans, dans sa maison située à Palisades (État de New York).

C'est grâce à la chaîne NBC à New York qu'il a débuté sa carrière. Il était le créateur de l'émission The Dating Game (diffusée de 1965 à 1973 sur ABC), un programme adapté en France de 1985 à 1993 sur TF1 sous le nom de Tournez Manège. Le programme mettait en scène des célibataires en quête du grand amour. Chuck Barris était également à l'origine du jeu télévisé The Newlywed Game, aussi repris en France. Son titre ? Les Z'amours, un jeu toujours diffusé sur France 2 et actuellement présenté par Tex.

Son autobiographie Confessions d'un homme dangereux, où il assurait notamment avoir été tueur à gages pour le compte de la CIA dans les années 60 et 70, avait été adapté en 2002 par George Clooney.

Sa fille, prénommée Della, est décédée d'une overdose en 1998, à l'age de 36 ans. Chuck Barris était marié à une certaine Mary depuis dix-sept ans.