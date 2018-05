Les Z'amours : Un candidat révèle la passion "un peu osée" de sa femme

Depuis qu'il a pris les commandes des Z'amours (France 2), à la place de Tex, Bruno Guillon entend des anecdotes parfois cocasses sur les candidats qui viennent tester leurs connaissances de couple. Plans à quatre, multiples conquêtes... les participants n'hésitent pas à se lâcher sur le tournage.

Lors de l'émission diffusée le 30 mai 2018, l'animateur de 46 ans a demandé aux hommes quelle serait la réaction de leur compagne si elle tombait sur des sites pour adultes dans leur historique de navigation. John a ainsi révélé que sa femme Sandrine se documentait sur les films X.

Mal à l'aise, son épouse lui a demandé de ne pas trop s'épancher sur le sujet. Mais Bruno Guillon a réussi à lui tirer les vers du nez : "C'est une fan de films un peu osés." Si elle a nié dans un premier temps, Sandrine a vite admis qu'il n'avait pas complètement tort : "Je me documente parce que les partenaires doivent être sur la même longueur d'onde, mais je ne suis pas fan. Il ne faut pas exagérer non plus ! J'en regarde de temps en temps avec mon mari."