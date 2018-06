Les Z'amours : Une candidate en dit trop sur sa routine sexuelle, moment de gêne

Dans Les Z'amours sur France 2, un programme aujourd'hui animé par Bruno Guillon, on est rarement à l'abri d'assister à un moment cocasse tant certains amoureux n'ont aucun mal à se livrer sur leur intimité.

Ce 28 juin 2018, une candidate nommée Pauline, venue de l'Essonne, a provoqué un moment de gêne avec son compagnon Christophe en en dévoilant un peu trop sur leur routine coquine.

À la question de savoir ce qui pouvait manquer le plus à son compagnon quand elle s'absentait quelques jours, Pauline – qui avait le choix entre leurs petites embrouilles, leurs papouilles et sa tambouille – a répondu avec beaucoup d'assurance "Sans aucune hésitation, mes papouilles ! Monsieur ne peut pas s'endormir s'il n'a pas ses papouilles et sa gâterie !". Et alors que l'animateur, surpris, répétait cette sortie, la jeune femme ajoutait : "Désolée papa, maman !" Naturellement, c'était la bonne réponse.

Au final, le couple s'est imposé au terme de l'émission et est reparti avec un week-end romantique ! De quoi se gâter encore et toujours...

Une séquence à découvrir dès à présent dans notre player !