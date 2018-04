Les Z'amours : Une candidate gênée, son compagnon évoque ses multiples orgasmes

Dans Les Z'amours sur France 2, il n'est vraiment pas rare d'assister à des séquences cocasses tant certains tourtereaux venus tester leur amour n'ont aucune difficulté à évoquer leur intimité...

Ce 5 avril 2018, un candidat prénommé Stevens a provoqué un léger moment de gêne face à sa compagne Caroline en dévoilant le nombre d'orgasmes qu'il était capable de lui donner en une nuit. "Quarante orgasmes. Pour elle, pas pour moi. Dans la même nuit", a-t-il lâché avec satisfaction. Une révélation qui a fait réagir l'animateur Bruno Guillon : "Je peux vous dire que le jour où l'on aura les championnats du monde de l'orgasme qui seront organisés, Stevens, on vous envoie pour représenter la France ! Et éventuellement pour la repeupler aussi."

Et Stevens de s'expliquer quelques instants plus tard lorsque les compagnes n'étaient plus présentes en plateau : "Le truc, c'est que quand on a fini, elle m'a dit '31'. Je dis 'C'est quoi ?', elle me dit 'le nombre d'orgasmes'. Je lui dis 'Ouais j'aime pas ce chiffre, on va aller à 40'."

