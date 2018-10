Les Z'amours : Une candidate se jette et hurle sur Bruno Guillon en finale

Dans le jeu Les Z'amours sur France 2, un programme animé chaque matin par Bruno Guillon, on est rarement à l'abri d'assister à un moment cocasse tant certains amoureux peuvent se lâcher en plateau.

Ce 17 octobre 2018, une candidate prénommée Caroline a beaucoup surpris Bruno Guillon et les téléspectateurs. En effet, alors qu'elle avait atteint la finale du programme avec son amoureux Lucas, la demoiselle a montré quelques signes d'emballement... Aussi, lorsque le chrono a touché à sa fin et qu'elle n'avait toujours pas accumulé les sept bonnes réponses tant attendues, Caroline a littéralement sauté sur l'animateur afin de s'assurer qu'elle n'avait pas perdu. En vain, évidemment. "On a gagné ????! On a gagné ?", a-t-elle hurlé face à l'animateur.

Un peu interloqué par ce moment d'hystérie, Bruno Guillon a réagi : "Vous n'avez que six bonnes réponses ! C'est pas bon, il en faut sept ! (...) Mais vous avez quand même gagné un beau cadeau... Un week-end dans un palace sur la Baie des Anges, c'est bien quand même ? Ça va aller ?"

À en croire le visage de la candidate, elle aurait préféré une jolie somme d'argent à un week-end à Nice...

Une séquence à découvrir dès à présent dans notre player !