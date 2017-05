Letizia d'Espagne : Après son raté, rattrapage en beauté

Maniaque de l'apparence, Letizia d'Espagne a dû rire jaune (voire pire) en s'apercevant que sa folie rouge pour les 50 ans du roi Willem-Alexander des Pays-Bas, la semaine dernière à La Haye, s'est un peu retournée contre elle : hyper sensuelle dans une robe d'un rouge éclatant signée Stella McCartney à l'occasion du dîner privé organisé par le souverain néerlandais, l'épouse du roi Felipe VI a été victime d'un petit loupé côté make up, son rouge à lèvres devenant... rouge à dents. Mais comme on ne risque pas de la reprendre de sitôt en défaut, elle a rectifié le tir pour ses apparitions suivantes.

Abandonnant son total look rouge torridement glamour, la reine des fashionistas est tout d'abord revenue à une sobriété étudiée, mercredi 3 mai, pour son déplacement au monastère de Yuso, à La Rioja, où elle présidait à l'ouverture du 12e Séminaire international sur la langue et le journalisme. C'est dans un ensemble gris Hugo Boss (le même qu'au Forum contre la cancer en février), la marque allemande demeurant sa référence absolue pour ce type de rendez-vous, que l'ancienne journaliste de la TVE a accompli sa mission, perchée sur des talons Carolina Herrera et accessoirisée d'un sac Uterque. Après l'incartade stylée Stella McCartney, retour à ses marques fétiches.

Le lendemain, jeudi 4 mai, on retrouvait Letizia d'Espagne dans l'un de ses basiques les plus efficaces, une jupe en cuir noir moulant sa silhouette gracile et un nouveau top blanc en soie Hugo Boss venu rejoindre récemment ses congénères dans son dressing, à la Bibliothèque d'Espagne : parée de jolies boucles d'oreilles en onyx noir et blanc de la marque espagnole Coolook, elle y accompagnait son mari le roi Felipe - prenant même son bras dans les escaliers, un geste rare en engagement officiel - pour l'inauguration d'une exposition consacrée au Trésors manuscrits de l'Université de Salamanque, dans le cadre des célébrations des 800 ans de la création de la faculté, la troisième plus ancienne au monde. Le roi et la reine sont présidents d'honneur de la commission en charge des événements liés à cet anniversaire.