Letizia d'Espagne : Atout charme d'un quintette royal pour les Prix du Sport

Le roi Felipe VI d'Espagne avait mobilisé son clan, lundi 19 février 2018 au palais royal du Pardo à Madrid. Outre la présence à ses côtés de son épouse la reine Letizia, très glamour en robe vert olive et cape assortie, le souverain avait convié cette année encore ses parents le roi Juan Carlos Ier et la reine Sofia à prendre part avec lui à la cérémonie annuelle des Prix Nationaux du Sport, ainsi que sa soeur aînée l'infante Elena. Il ne manquait que la princesse Leonor des Asturies, futur pilier de la monarchie qui, à 12 ans, fait déjà la fierté des siens, pour que la fête soit complète.

Cette édition mettait à l'honneur les champions qui ont brillé en 2016, année de Jeux olympiques d'été, et le roi d'entre eux a été Saul Craviotto, qui s'est vu remettre par le souverain le Prix Roi Felipe : le grand kayakiste (1m92, soit seulement 5 cm de moins que Felipe) qui travaille en tant que policier à Gijon est revenu de Rio de Janeiro avec deux médailles, en or (en K2) et en bronze (en K1). En 2017, il s'est aussi signalé en télévision, remportant le concours culinaire Masterchef spécial célébrités ! Du côté des femmes, une kayakiste également, Maialen Chourraut, mais aussi une haltérophile, Lidya Valentin, se sont partagé le Prix Reine Letizia, une coupe massive qui semblait bien lourde entre les mains de la reine ! Cette dernière a aussi eu le plaisir de récompenser la nageuse handisport Teresa Perales du trophée baptisée d'après sa fille cadette, le Prix Infante Sofia, pour son implication dans la promotion du sport chez les personnes handicapées. Le Prix Princesse Leonor, qui distingue quant à lui un(e) athlète prometteur de moins de 18 ans, est allé au nageur Hugo Gonzalez.

Le Prix Juan Carlos, promis à un sportif aux résultats exceptionnels, a été attribué à un autre kayakiste, Marcus Cooper, tandis que le Prix Reine Sofia, qui salue le fair-play ou l'engagement contre la violence dans le sport, a été décerné à une joueuse de badminton, Laura Sarosi.

Fans de voile, Juan Carlos et Felipe ont aussi eu la satisfaction de voir Santiago Lange et Cecilia Carranza, spécialistes de la discipline, repartir avec le Trofeo Comunidad Iberoamericana.

Le lendemain, l'infante Elena d'Espagne était seule pour présider à une remise de trophées nettement moins consensuelle, les Bullfighting Awards (tauromachie).

Le roi Felipe et la reine Letizia, quant à eux, oeuvraient séparément ce mercredi 21 février 2018, le premier prenant part à une assemblée plénière du Conseil économique et social à l'occasion de son 25e anniversaire, la seconde participant à une réunion de travail sur la violence de genre en Espagne.