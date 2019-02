Letizia d'Espagne au Maroc: Voilée et recueillie puis complice avec Lalla Meryem

Deux jours de visite officielle, c'est peu, mais le roi Felipe VI et la reine Letizia d'Espagne sont allés à l'essentiel, les 13 et 14 février, pour entretenir les liens d'amitié de leur pays avec le royaume du Maroc. Après avoir profité de l'hospitalité du roi Mohammed VI et de sa famille le premier jour, marqué par la signature de onze accords de coopération, le couple royal entamait la journée du lendemain dans le recueillement.

A Rabat, le souverain espagnol (qui avait au préalable eu un entretien matinal avec le Premier ministre Saâd Dine El Otmani) et son épouse ont en effet commencé par se rendre au mausolée Mohammed V, où ils se sont recueillis sur la tombe de l'ancien roi du Maroc, mort en 1961, et celle de son fils et successeur, Hassan II, disparu en 1999. Voilée et vêtue de blanc, couleur de la pureté souvent associée au deuil, Letizia a déposé avec Felipe des gerbes de fleurs avant d'observer une minute de silence puis de signer le livre d'or du site.

La suite a été beaucoup plus animée, puisqu'elle a visité en compagnie de la princesse Lalla Meryem, soeur du roi et présidente de l'Observatoire national des droits de l'enfant (ONDE), l'École de la Seconde chance à Salé (École nationale de Cirque Shems'Y), qui oeuvre pour l'insertion et la réinsertion des enfants non scolarisés. Après une présentation, en préambule, des mesures gouvernementales pour améliorer l'accès à l'éducation, Letizia a eu l'opportunité de découvrir les lieux. Découvrant classes et ateliers, elle a comme souvent eu beaucoup de succès auprès des tout jeunes, leur rendant bien leur affection et leur enthousiasme. Leur passage s'est terminé devant un petit spectacle et une photo souvenir.

De son côté, le roi Felipe multipliait dans le même temps les rencontres avec les représentants des hautes instances du Maroc, retrouvant en fin de matinée son épouse à l'ambassade d'Espagne pour une audience avec des écrivains marocains en langue espagnole. Le monarque espagnol avait par la suite rendez-vous au ministère des Affaires étrangères, où avait lieu une rencontre économique. Le couple royal a achevé cette visite d'Etat en recevant la communauté espagnole du Maroc à la Bibliothèque nationale, assurant ses invités de sa fierté quant à la manière dont ils contribuent au rayonnement de l'Espagne. Pour l'occasion, Letizia, vêtue de rouge (la couleur nationale), avait les cheveux lâchés et un peu fous, comme rarement dernièrement. Au nombre des convives figuraient la princesse Kalina de Bulgarie et son mari Kitin Muñoz, explorateur espagnol né au Maroc, qui vivent à Rabat avec leur fils, Simeon Hassan.

Le roi Felipe et la reine Letizia ont quitté Rabat en toute fin de journée, à la nuit tombée, escortés à l'aéroport par Saâd Dine El Otmani, entre autres personnalités officielles.