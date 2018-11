Letizia d'Espagne : Au naturel pour profiter des rabais du Black Friday !

Si la reine Letizia d'Espagne était de relâche vendredi dernier, après un début de semaine émaillé de plusieurs activités officielles et autant de looks différents, il y avait peut-être à cela une raison tout à fait inattendue : le Black Friday !

Dans son nouveau numéro, l'hebdomadaire ibérique Hola! publie ainsi des photographies exclusives de l'épouse du roi Felipe VI et de sa styliste personnelle, Eva Fernandez, arpentant de bon matin "la milla de oro" de Madrid, une avenue – située dans le quartier Salamanque de la capitale espagnole – comparable à la 5e avenue de Manhattan ou à Oxford Street à Londres en raison de ses boutiques chic dédiées à la mode féminine.

Au naturel, aussi bien du point de vue de sa tenue (casual) que de sa mise en beauté (maquillage quasi-absent, queue de cheval et peu de bijoux), et sans chercher spécialement à passer incognito, Letizia, 46 ans, a notamment passé près d'une heure dans une boutique Massimo Dutti. Elle y aurait rencontré des dirigeants de la marque, propriété d'un groupe – le géant Inditex – dont elle apprécie notoirement d'autres enseignes, comme Zara et Uterqüe. La reine était-elle en quête de nouvelles pièces pour son dressing, où des nouveautés font régulièrement leur apparition ? On porte au crédit d'Eva Fernandez, qui travaille pour la cour depuis 2015 et dont elle est proche, d'avoir été depuis sa prise de fonctions à l'initiative de quelques changements dans la garde-robe de Letizia, y intégrant de nouvelles marques et étant à l'initiative de certains looks très audacieux. "Risqués", comme les qualifiait même Hola! en mars 2017, consacrant alors sa couverture et ses gros titres à ladite Eva, photographiée lors d'une séance shopping avec la reine dans les rues de Madrid.

Le même jour, le souverain était quant à lui en déplacement dans les îles Canaries pour la 23e Conférence des présidents des régions ultrapériphériques de l'Union européenne. La princesse Leonor des Asturies et l'infante Sofia étaient elles à l'école. Letizia avait donc le champ libre, y compris pour – pourquoi pas ? – chercher des idées de cadeaux de Noël...