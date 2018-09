Letizia d'Espagne : Bain de foule de rentrée au royaume des Asturies

Si elle-même avait déjà fait sa rentrée depuis une dizaine de jours, la reine Letizia d'Espagne a, comme de coutume, accompagné celle de centaines de milliers d'élèves ibériques au moment pour eux de reprendre le chemin des cours. Et c'est au coeur du royaume des Asturies, avec lequel elle continue d'entretenir un lien fort bien que le titre de princesse soit depuis 2014 l'apanage de sa fille Leonor, qu'elle s'est une nouvelle fois rendue pour ce joyeux rituel.

Quatre jours seulement après être venue en famille en Asturies, pour un déplacement qui constituait le premier engagement officiel de la princesse Leonor en "son" royaume, c'est dans la capitale régionale – et, surtout, sa ville natale – Oviedo que Letizia d'Espagne se mêlait aux écoliers pour inaugurer l'année scolaire 2018-2019. La veille, ce sont ses propres filles, Leonor et Sofia, qu'elle avait accompagnées à l'école pour la reprise.

Vêtue d'un ensemble Hugo Boss composé d'un pantalon à pli blanc et d'un haut à carreaux, la reine, qui doit fêter samedi 15 septembre son 46e anniversaire, a été ovationnée et vite cernée par les jeunes gens, surpris alors qu'ils étaient en pleine activité par son arrivée à l'école élémentaire Baudilio Arce, accueillie par le président de la principauté des Asturies, Javier Fernández. Chacun voulait l'approcher, la toucher, lui montrer ce qu'il faisait, lui offrir un dessin, et Letizia, tout en instinct maternel, n'a pas refusé aux plus jeunes de tendres câlins qui leur feront de grands souvenirs.

Après la maternelle et le primaire, elle a visité les installations du cycle secondaire, où a eu lieu une brève réunion avec des membres de la commission scolaire, des enseignants et des parents d'élèves, puis le gymnase, où pas moins de 400 élèves de l'établissement étaient rassemblés. Avant de repartir vers Madrid, Letizia s'est enfin pliée à une habitude plutôt récente, se prêtant au jeu des selfies auquel elle rechignait il n'y a encore pas si longtemps.