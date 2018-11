Letizia d'Espagne : Carreaux et couleurs, looks d'une semaine d'anniversaires

La chute des températures n'enraye pas la machine à looks Letizia d'Espagne ! Revenue de sa visite officielle au Pérou la semaine dernière tandis que son époux le roi Felipe VI la prolongeait en solo au Guatemala à l'occasion du XXVIe Congrès ibéro-américain des chefs d'État et de gouvernement, la reine a ensuite profité de quelques jours de relâche.

Son mari rentré à son tour, c'est avec lui qu'elle a repris cette semaine ses activités officielles, le couple royal célébrant lundi 19 novembre 2018 le bicentenaire du musée du Prado et inaugurant à cette occasion l'exposition événement qui revisite ces deux siècles d'art et de culture. Letizia étrennait alors une robe midi à carreaux Pedro Del Hierro (marque espagnole qu'elle avait portée en septembre pour une soirée à l'Opéra), d'une valeur inférieure à 200 euros, qu'elle portait sous un long manteau camel et qui a été largement plébiscitée par les observateurs assidus de la fashionista royale.

Mardi 20 novembre, tandis que Felipe avait une journée d'audiences au palais de la Zarzuela, la reine présidait à un autre anniversaire canonique : le centenaire de l'école d'infirmières et de l'hôpital central de la Croix-Rouge, organisme auquelle elle est fidèle. Au Cercle des beaux-arts de Madrid, où avait lieu l'événement, Letizia, qui avait habilement composé un look blanc et rouge (haut en soie Hugo Boss, jupe à fleurs Carolina Herrera), a notamment découvert une exposition photographique retraçant l'histoire de l'institution, puis une vidéo présentant des témoignages de patients et de praticiens ainsi qu'une performance artistique.

Ce jeudi 22 novembre, Letizia d'Espagne continuait sur sa lancée avec pour ordre du jour le 10e anniversaire des "Premios Integra de BBVA", les prix de l'intégration décernés par le groupe bancaire, en son siège madrilène. Pantalon à carreaux – une des tendances fortes du moment – et haut blanc constituaient sa tenue. Ainsi s'achève sa semaine de travail, aucun engagement ne figurant à son agenda pour vendredi.