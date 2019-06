Letizia d'Espagne : Cette robe rouge dont tout le monde parle à Séville

Après sa visite au Salon du livre de Madrid, le 31 mai 2019, Letizia d'Espagne a assisté aux côtés de son époux Felipe à la Journée des forces armées 2019.

Le couple royal espagnol a présidé la cérémonie qui s'est tenue à Séville le 1er juin 2019. Une journée spéciale pour connaître le travail des forces armées et rendre hommage aux membres de l'armée. Les citoyens espagnols peuvent se joindre à cette journée pour mieux comprendre les différentes missions et tâches des militaires.

Sublime, Letizia d'Espagne a choisi une robe rouge d'une marque sévillane Cherubina. De couleur rouge écarlate, la robe est subtilement assortie à la ceinture traditionnelle de son époux Felipe. Composée de manches bouffantes délicatement resserrées aux épaules et d'un décolleté cache-coeur, cette tenue très élégante est une fois de plus choisie avec goût. Une ceinture avec un petit bouton à la taille met en valeur la silhouette de la reine ainsi que les effets drapés et froncés de cette création.

Il s'agit du modèle "Suzie", également disponible en couleur bleue au prix de 280 euros. Pour accompagner cette robe, Letizia d'Espagne a choisi une pochette de la même tonalité en daim, des boucles d'oreilles qui mêlent à merveille l'argent et le rubis et des escarpins rouges. Pour intensifier son regard brun, Letizia opte pour un maquillage léger composé de nuances nudes. Très élégant, son chignon bas permet de mettre en valeur ses bijoux. Comme souvent, cette robe que porte la reine sera très vite en rupture de stock.