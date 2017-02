Letizia d'Espagne copie le look de Rania de Jordanie : le match !

Elles sont homologues, elles sont amies et elles sont souvent rapprochées l'une de l'autre en matière d'allure et de style : Letizia d'Espagne vient de prouver de manière éclatant qu'elle est bel et bien sur la même longueur d'onde que la tout aussi glamour Rania de Jordanie.

A l'occasion de la clôture du projet de recherche de la Fondation Telefonica sur "la valeur économique de la langue espagnole", au cours de laquelle son mari Felipe VI intervenait au siège de l'organisme à Madrid, la reine espagnole, présente pour apporter son soutien tant à son époux qu'au projet en question, s'est distinguée par son look : sous sa cape noire Carolina Herrera, la fashionista à la taille mannequin portait une jupe en cuir taille haute et un chemisier blanc et noir griffé Roberto Verino - une nouvelle pièce dans sa garde-robe -, le tout complété par des escarpins Carolina Herrera et un sac Hugo Boss.

Un ensemble qui n'est pas passé inaperçu, et pour cause : au-delà de son effet du plus grand chic, c'est quasiment le même que portait l'épouse du roi Abdullah II de Jordanie lors de leur visite officielle dans la capitale espagnole en novembre 2015 (le tandem qu'elle avait formé avec Letizia avait captivé les observateurs). A quelques différences près, toutefois, même si l'effet visuel donne l'impression de parfaites jumelles : Rania portait en effet une jupe en cuir Burberry et un chemisier Derek Lam à laçage (celui de Letizia comporte au col un noeud façon foulard).