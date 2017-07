Letizia d'Espagne éblouissante, Kate Middleton reléguée au second plan !

Sur sa lancée, la reine Letizia d'Espagne a - sans surprise mais très spectaculairement - marqué de son empreinte glamour le fastueux banquet donné mercredi 12 juillet 2017 au palais de Buckingham par la reine Elizabeth II en l'honneur de sa visite officielle avec le roi Felipe VI.

Arrivé la veille au soir en Angleterre et descendu directement à son hôtel londonien, le couple royal espagnol avait retrouvé la souveraine britannique et son mai le duc d'Edimbourg plus tôt dans la journée, à l'occasion des cérémonies solennelles de bienvenue. Letizia s'y signalait déjà dans un ensemble jaune citron signé Felipe Varela, avant de réapparaître dans l'après-midi en robe rouge Burberry aux côtés du prince Charles et de la duchesse Camilla. A l'aise avec les couleurs (jaune et rouge, celle du drapeau espagnol) autant qu'avec le protocole (chapeau et gants obligatoires lors de la parade de bienvenue !).

C'est pour un rouge encore plus intense que l'épouse du roi Felipe VI avait opté, le soir venu, pour honorer l'invitation de la monarque anglaise. Epaules nues dans une réalisation de l'incontournable Felipe Varela, qui l'habille indéfectiblement lors des grandes occasions, la très mince Letizia, 44 ans, était purement sensationnelle, son style du soir parachevé par le diadème Fleur de Lys (le plus luxueux dont dispose la famille royale espagnole) et les boucles d'oreilles et bracelet en diamant qui composent la parure créée par la reine Ena pour l'usage des reines d'Espagne.

A sa tenue s'ajoutait encore l'écharpe et les insignes de l'ordre royal espagnol de Charles III, tandis que le roi Felipe VI étrennait ceux de l'ordre de la jarretière, distinction qu'Elizabeth II lui a accordée le jour même.

Kate Middleton fait profil bas... en Marchesa

Parmi les 170 invités de ce dîner officiel en grande pompe (il a fallu trois jours entiers pour dresser la table !) figuraient le duc et la duchesse de Cambridge ainsi que le prince Harry. Mais le trio phare de la jeune génération de la couronne est absent des photos officielles réalisées au palais. Tout juste peut-on y deviner Kate et son beau-frère, flous en arrière-plan, en grande conversation tandis qu'Elizabeth II, le prince Philip, le roi Felipe et la reine Letizia prennent la pose.